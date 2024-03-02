ABD’de Türkiye karşıtı tasarı reddedildi

ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi. ABD'nin Kentucky eyaletinin senatörü Paul'ün 5 Şubat'ta sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı. Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi. Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farkıyla Senato'da reddedildi. ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.