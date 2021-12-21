ABD’de tüyler ürperten olay: Çıplak ve kömürle kaplanmış halde bulundu...

ABD'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kayıp 19 yaşındaki Madely Allen adındaki öğrenci, bir haftadır her yerde aranıyordu. En son, yurttan çıkarken güvenlik kameraları ile görüntülenen genç kız, Utah'da kendisini tutsak eden kişinin bodrum katından çıplak halde ve kömürle kaplı olarak bulundu. Genç kızın polise verdiği ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlattı.