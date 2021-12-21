ABD’de tüyler ürperten olay: Çıplak ve kömürle kaplanmış halde bulundu...

ABD'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kayıp 19 yaşındaki Madely Allen adındaki öğrenci, bir haftadır her yerde aranıyordu. En son, yurttan çıkarken güvenlik kameraları ile görüntülenen genç kız, Utah'da kendisini tutsak eden kişinin bodrum katından çıplak halde ve kömürle kaplı olarak bulundu. Genç kızın polise verdiği ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
CEP TELEFONUNA GELEN GARİP MESAJ
Sabah saatlerinde 'Sizi seviyorum' diyerek mesaj atmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki Madely'in ailesi durumdan endişelenerek polise ihbarda bulundu. Aynı zamanda yurttaki oda arkadaşları da Madely'den haber alamadıklarını ifade etmesinin ardından arama çalışmaları başladı. Aradan geçen bir haftanın sonunda Madely'e ulaşıldı.
KÖMÜRLE KAPLANMIŞ HALDE BULUNDU
19 yaşındaki genç kızın yaşadıkları kan dondurdu. Madely, kaybolduktan bir hafta sonra 39 yaşındaki Brent Brown'un evinin bodrum katında kömürlerin arasından çıplak halde kurtarıldı. Brown, adam kaşırma ve cinsel istismar ve adaleti engelleme suçundan şüpheli bulunurken davanın kamoyuna aktarılan kısmı tüyler ürpertici...
AİLESİ İLE TEHDİT ETMİŞ...
Madely ifadesinde Brown'un kendisini bağladığını ve istismarda bulunduğunu ifade etti. Brown'un ailesinin ev adresini bildiğini, anne babasına ve kardeşlerine zarar vermekle tehdit ettiğini söyleyen Madelyn'in kendisini onun taleplerine uymak zorunda hissettiğini açıklandı.
Madelyn ve Brown'ın bir uygulamada grup sohbetinde çevrimiçi olarak tanıştığını ve onunla 13 Aralık'ta buluşmayı planladığı mahkeme kayıtlarında yer aldı.