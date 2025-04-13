ABD’de uçak düştü: 1 ölü

ABD'nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçağın cumartesi günü Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.

Şerif Ofisi'nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü sırada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve hava koşulları nedeniyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Salvatore, kazaya neyin sebep olduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.