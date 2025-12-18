ABD'de uçak iniş sırasında düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'nin North Carolina eyaletinde küçük uçağın havalimanına inerken düştüğü bildirildi. Yetkililer kazada çok sayıda ölünün olduğunu doğruladı.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre "Cessna 550" tipi iş jeti, Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştü.

EKİPLER OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Basına yansıyan görüntülerde uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükselmesi ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine intikal etmesi dikkati çekti.

Kazada birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan yetkililer, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.