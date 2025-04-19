ABD'de uçak nehre çakıldı! 3 ölü
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel polis, küçük uçağın, eyaletin doğusundaki Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde suya çakıldığını bildirdi.
Kaza sonrası uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığı teyit edilirken, ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı denetleyeceği aktarıldı.