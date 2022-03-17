ABD’de ünlü doktor Mehmet Öz’den Türk vatandaşlığı kararı! İşte perde arkası!

ABD kamuoyunda da yer alan ve McCormick'in de dile getirdiği iddialar, Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalarını gündeme getiriyordu.

McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklamada bulunan Öz, çifte vatandaşlığının seçim kampanyası kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.