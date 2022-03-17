ABD’de ünlü doktor Mehmet Öz’den Türk vatandaşlığı kararı! İşte perde arkası!

ABD kanallarında yayınlanan ünlü televizyon programı Dr. Oz'un sunucusu, Doktor Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu. Geçtiğimiz Aralık ayında, muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaleti üzerinden senatör adayı olacağını duyuran Öz, skandal bir seçim vaadinde bulundu. Daha önce Türk kimliğiyle gurur duyduğunu açıklayan Öz, Senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurdu.
SKANDAL SEÇİM VAADİ
ABD yasalarına göre, Senato'ya girenlerin çifte vatandaş olmasında herhangi bir yasal engel bulunmazken Mehmet Öz'ün bu kararının arkasındaki neden de ortaya çıktı. Öz'ün bu "seçim vaadini, Cumhuriyetçi Parti'deki rakibi David McCormick'in baskıları üzerine aldığı ortaya çıktı.
ABD kamuoyunda da yer alan ve McCormick'in de dile getirdiği iddialar, Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalarını gündeme getiriyordu.
McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklamada bulunan Öz, çifte vatandaşlığının seçim kampanyası kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.
Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi. Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktardı.
FETÖ LOBİSİNİN DESTEĞİNİ ARIYOR
Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde olan Öz'ün, ABD'li kimliğini pekiştirmek ve daha çok oy alabilmek için Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklaması, eleştiri oklarının hedefine oturdu.
Öz, siyasete atılacağını açıkladığında ABD'de FETÖ lobisinin desteğini almak için de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Washington Post Gazetesi'ne röportaj veren Öz, vatandaşı olduğu Türkiye'ye karşı ABD'nin çıkarlarını savunacağını söylemişti. Teröristbaşı Fetullah Gülen'le ilgili de açıklamalarda bulunan Öz, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.
Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i savundu!
Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeyle alakası olduğuna dair inandırıcı bir suçlama yok. Pensilvanya'da kalacak." İfadelerini kullanmıştı.