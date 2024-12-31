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Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:40

ABD'de vahşi cinayet! Yakılarak öldürülen kadının kimliği tespit edildi

ABD’nin New York kentinde metroda seyahat ederken yakılarak öldürülen kadının kimliği tespit edildi. Talihsiz kadın, uyuduğu sırada aynı vagondaki bir erkek tarafından elbiseleri ateşe verilmişti

AA
ABD’de vahşi cinayet! Yakılarak öldürülen kadının kimliği tespit edildi

New York Polis Departmanından (NYPD), CNN'e yapılan açıklamada, söz konusu kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğu belirtildi.

Kawam'ın New Jersey'nin Toms River kasabası sakini olduğu ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

Kawam, 22 Aralık'ta Brooklyn'deki Stillwell Avenue hattının son durağına doğru giden F treninde uyuyarak seyahat ederken, aynı vagondaki bir erkek tarafından elbiseleri ateşe verilmişti.

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etmiş ancak Kawam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Daha sonra polis, 33 yaşındaki düzensiz göçmen Sebastian Zapeta Calil'i şüpheli olarak yakalayarak birinci ve ikinci derece cinayetten suçlamıştı.

Kawam'ın kimliği, vücudundaki ağır yanık hasardan dolayı tespit edilememişti.

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ABD'de vahşi cinayet! Yakılarak öldürülen kadının kimliği tespit edildi
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