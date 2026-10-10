ABD’de valilik konutunda kan donduran olay! 150 yıllık mezardan 7 tabut çıktı

Yetkililer, kalıntıların incelenmesi ve kataloglanması çalışmalarının sürdüğünü, sürecin 2027 yılının başlarında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Yetkililerden Bayan Raab, cenazelerin törenle taşınması için bir din görevlisinin görevlendirileceğini ve kalıntıların gelecek yıl yeniden defnedileceğini açıkladı.

Arkeologlar, yer altı radarıyla gerçekleştirdikleri incelemelerde toprak altında 80'den fazla anormallik tespit etti. İncelemelerin ardından yedi kişiye ait kalıntılar ile boş bir tabut topraktan çıkarıldı.

Geçen yıl eyalet yasama organı, Capitol binasının bulunduğu arazide yer alan valilik konutunda güvenlik iyileştirmeleri yapılması için 2,35 milyon dolar bütçe ayırdı. Çalışmalar sırasında insan kalıntılarının bulunması üzerine bölgeye arkeologlar gönderildi.

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, Eyalet Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kalıntıların 1877 yılından sonra eski mezarlıktan çıkarılarak Bismarck şehrindeki yeni mezarlıklara taşınan cenazeler arasında gözden kaçırılmış olabileceği belirtildi.

BİSMARCK'IN İLK YERLEŞİM DÖNEMİNDEN KALAN MEZARLIK

Kalıntıların bulunması, Bismarck'ın ilk yerleşim dönemine ait mezarlığın tarihini ve geçmişteki gömü alanlarının modern kent yaşamıyla nasıl kesiştiğini yeniden gündeme taşıdı. Eyalet arşivlerine göre mezarlığın resmi bir adı bulunmuyordu. Kasaba sakinleri burayı genellikle "tepedeki mezarlık" olarak adlandırıyordu.

1877 yılının sonlarına doğru yayımlanan gazete haberlerinde, mezarlığın bir bölümünün demiryolu inşaatı için satılacağı bildiriliyordu. Bu gelişme üzerine mezarlıkta yatanların başka bir yere taşınması gerekti. Ancak yıllar içinde ortaya çıkan bulgular, nakil işleminin tüm mezarları kapsamadığını gösterdi.

New York Times'ın aktardığına göre, kent geliştikçe mezarlıkta unutulan kalıntılar farklı inşaat çalışmaları sırasında yeniden ortaya çıktı. Eski mezar alanları, zamanla yeni yollar ve demiryolu hatlarıyla iç içe geçti.

GEÇMİŞTE DE İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Eski mezarlığın bulunduğu bölgede insan kalıntılarına daha önce de rastlandı. 1903 yılında, tramvay hattı inşa etmek amacıyla gerçekleştirilen kazılar sırasında en az 13 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. 1959 yılında ise yeni valilik konutunun inşa edileceği arazinin güneybatı bölümünde sığ bir mezar bulundu. O dönem yayımlanan gazete haberlerine göre, iki işçi kazı çalışmaları sırasında kemiklere ulaştı.

Aynı yıl, işçiler yaklaşık 45 yaşında öldüğü düşünülen bir erkeğe ait kalıntıların bulunduğu eski bir çam sandık keşfetti. 1959 yazında bölgede toplamda en az beş kişiye ait kalıntılar bulunduğu bildirildi.