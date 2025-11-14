ABD’de virüs paniği

H3N2 influenza virüsünün yaz aylarında ortaya çıkan yeni bir alt türünün İngiltere, Kanada ve Japonya'da yayılmaya başlaması, grip mevsiminde ABD'de "şiddetli grip" salgınına ilişkin endişeleri artırıyor.

NBC News'ün haberine göre, İngiltere, Kanada ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede "H3N2" influenza virüsünün alt türünün sebep olduğu vakalarda artış gözlemlenirken, yaklaşan grip mevsimi öncesinde ABD'de grip salgınının şiddetli olabileceği düşünülüyor.

H3N2 virüsü yaz boyunca birçok kez mutasyona uğradığı için mevcut grip aşısında yer alan H3N2 türünden belirgin şekilde farklılaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Solunum Tehditleri Birimi Başkanı Wenqing Zhang, yeni H3N2 versiyonunun hızla yayıldığını söyledi.