ABD’de Yahudi lobileri panikte

İsrail'in saldırganlığı sonunda ABD'yi de çileden çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti arasındaki söz düellosu yeni bir aşamaya taşındı. Son olarak Trump'ın yardımcısı JD Vance, İsrail dahil hiçbir ülkeye uluslararası diplomasi alanında güvenmediğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Washington yönetimine "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" yanıtı verdi.

AIPAC TUTUŞTU

Bu tartışmaların ardından ülkedeki en büyük Yahudi lobisi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC), ABD-İran arasında varılan mutabakat sebebiyle Trump yönetimine tepki gösterdi. AIPAC tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında Tahran yönetimine peşin ekonomik tavizler vermesi, dondurulmuş 100 milyar dolarlık fonu serbest bırakması ve uranyum zenginleştirme tesislerinin kapatılmasını şart koşmaması sert bir dille eleştirildi.

AMBARGO KORKUSU

Buna karşılık Trump'ın en büyük destekçileri olan ve "Önce Amerika" mottosunu benimseyen tabanı, AIPAC başta olmak üzere İsrailli yöneticileri hedef almaya başladı. İsrail'de de mutabakatın ardından Washington ile yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma ihtimali endişeye neden oldu. Maariv gazetesine göre, İsrail, Trump'ın İran ile mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Lübnan'ın güneyi ve Suriye'nin Şeyh (Hermon) Dağı'ndaki işgali sonlandırma konusunda baskısını artıracağını öngörüyor.



TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, yakında (NATO Zirvesi için) Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

İRAN GÜVENCE İSTİYOR

BEYAZ Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la anlaşmaya dair ilk teknik görüşmeler için dün İsviçre'ye yapacağı seyahatin şimdilik ertelendiğini duyurdu. ABD merkezli CNN'in haberine göre konuya ilişkin bilgi sahibi bir diplomat, İran'ın ABD ile İsviçre'de müzakerelere yeniden başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep ettiğini öne sürdü. "İranlılar, imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep etti" ifadesini kullanan diplomat, "arabulucuların şu anda bu sorunun çözümü için çalıştıklarını" ileri sürdü.

YENİ ANLAŞMA İDDİASI

İSRAIL ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişi öldü. Fransa da ABD'yi Netanyahu hükümetine Lübnan'da ateşkese uyması için baskı yapmaya çağırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceğini yineledi. ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah'ın anlaştığını iddia etti.