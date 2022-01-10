ABD’de yangın faciası: 19 ölü

ABD
'nin New York
kenti son 30 yılın en ölümcül yangınıyla sarsıldı. Bronx
kentindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk olmak üzere en az 19 kişi hayatını kaybetti. 60'dan fazla kişi de yaralandı. Belediye Başkanı Eric Adams
'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel
, ölen çocukların 16 yaşında veya daha küçük olduğunu, durumu kritik olan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yangın Komiseri Daniel Nigro
, alevlere yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahale ettiğini, her katta kurbanlar bulunduğunu ve onları kalp ve solunumları durmuş halde dışarı çıkardıklarını söyledi.