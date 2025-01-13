ABD’de yangın öfkesi büyüyor

ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve bir türlü söndürülemeyen yangınların bilançosu ağırlaşırken, yetkililerin yetersizliğine öfke de büyüyor. Günlerdir süren yıkıcı yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 16'sı Eaton'da 8'i Palisades'te olmak üzere 24'e yükseldi. 16 kişi ise kayıp. Şimdiye kadar 40 bin dönüm alan kül oldu. CNN, Palisades, Eaton ve Hurst yangınlarında kül olan alanın Paris'ten daha büyük olduğunu kaydetti. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. 60 bin yapı da tehdit altında. 150 binden fazla kişi için tahliye emri verilirken, yangınların etkilediği bölgelerdeki uçuş kısıtlaması 25 Ocak'a kadar sürecek.

'YETERSİZ SU' ÖFKESİ

Yangın bölgesinde yarına kadar kırmızı bayrak uyarıları yürürlükte. Alevlerin şiddetli rüzgârla yayılabileceği belirtilirken, hem su sıkıntısı hem de yetkililerin yetersizliği tartışılıyor. Yangınlara müdahalelerde kullanılacak rezervuarlara yönelik "yetersiz su" tartışması gündemdeki yerini koruyor. Bu durum birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriliyor. Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve yeterince önlem almadıkları vurgulanıyor. Malibu bölgesinde 14.5 milyon dolarlık evi yanan ünlü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson da su eksikliğini tepki göstererek yaşananlara isyan etti.



MAHKÛMLAR SAHADA

Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanı sıra mahkûmların da görev aldığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, yaklaşık bin mahkûmun sahada olduğunu bildirdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise 13 bin kişinin 6 milyon doların üzerinde bağışta bulunduğunu açıkladı.





GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Anadolu Ajansı (AA), devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarlarını görüntüledi. AA'nın çektiği boş rezervuarlar son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.



DRONE SORUŞTURMASI

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Los Angeles kentinde süren yangınlara müdahale çalışmalarına katılan itfaiye uçağına havada çarpan ve uçuş yetkisi olmadığı belirlenen sivil drone'u soruşturduğu bildirildi.





İSRAİL DESTEKÇİSİ RESNICK AİLESİ HEDEFTE: SUYU TÜKETTİ

ABD'de devam eden yangınlardaki "su yetersizliği" tartışmaları sürüyor. İsrail'e desteği nedeniyle tepki çeken Amerikalı Resnick ailesi, tarım için bölgedeki su kaynaklarının büyük bölümünü kullandıkları gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline geldi. Stewart ve Lynda Resnick'e ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olarak biliniyor. Resnick ailesinin, eyaletteki yeraltı su depolama alanı Kern Water Bank'te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor. Ailenin, bu yeraltı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor. Birçok ünlünün de su kaynaklarını usulsüz kullandığı belirtiliyor.