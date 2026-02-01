ABD’de yankı uyandıran dosya: Türk CEO 7 milyar doları nasıl topladı?

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize sahtekarlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla ek iddianame hazırlandığını duyurdu. Soruşturma, FBI ve ABD Posta Teftiş Servisi'nin (USPIS) ortak çalışmasıyla yürütüldü.

ABD Adalet Bakanlığı, New York merkezli teknoloji girişimi Kalder Inc.'in kurucusu ve CEO'su Gökçe Güven 'in, yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar dolandırdığı ve bu sahte beyanları "olağanüstü yetenek" vizesi almak için kullandığı iddiasıyla yargılandığını açıkladı.

"YATIRIMCILARA GERÇEĞİ YANSITMAYAN BİLGİLER SUNULDU"

Savcılığa göre Güven, "fintech pazarlama platformu" olarak tanıttığı Kalder'in finansal durumu, gelirleri ve marka iş birlikleri hakkında yatırımcılara gerçeği yansıtmayan bilgiler sundu.

Nisan 2024'te başlatılan "seed round" yatırım turunda, şirkete ait sunum dosyalarında Kalder'in 26 markayla aktif çalıştığı ve 53 markanın ücretsiz olarak platformu kullandığı iddia edildi. Ancak savcılık, bazı markalarla yalnızca sınırlı pilot çalışmalar yapıldığını, bazılarının ise Kalder ile hiçbir anlaşmasının bulunmadığını belirtti.

İddianamede, Güven'in yatırımcılara iletilen belgelerde şirketin gelirlerini ciddi biçimde şişirdiği, Mart 2024 itibarıyla yıllık yinelenen gelirin 1,2 milyon dolar olduğu yönünde asılsız beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Savcılığa göre Kalder'de biri gerçek, diğeri yatırımcılara sunulan sahte rakamları içeren iki ayrı muhasebe kaydı tutuldu. Bu yöntemle Güven'in, 12'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ifade edildi.