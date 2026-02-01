ABD’de yankı uyandıran dosya: Türk CEO 7 milyar doları nasıl topladı?
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, New York merkezli teknoloji girişiminin Türk CEO’su, yatırımcılara şirketin gelirleri ve iş ortakları hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler sunarak yaklaşık 7 milyon dolar topladı. Aynı iddiaların, “olağanüstü yetenek” vizesi başvurusunda da kullanıldığı öne sürüldü.
ABD Adalet Bakanlığı, New York merkezli teknoloji girişimi Kalder Inc.'in kurucusu ve CEO'su Gökçe Güven'in, yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar dolandırdığı ve bu sahte beyanları "olağanüstü yetenek" vizesi almak için kullandığı iddiasıyla yargılandığını açıkladı.
ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize sahtekarlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla ek iddianame hazırlandığını duyurdu. Soruşturma, FBI ve ABD Posta Teftiş Servisi'nin (USPIS) ortak çalışmasıyla yürütüldü.
"YATIRIMCILARA GERÇEĞİ YANSITMAYAN BİLGİLER SUNULDU"
Savcılığa göre Güven, "fintech pazarlama platformu" olarak tanıttığı Kalder'in finansal durumu, gelirleri ve marka iş birlikleri hakkında yatırımcılara gerçeği yansıtmayan bilgiler sundu.
Nisan 2024'te başlatılan "seed round" yatırım turunda, şirkete ait sunum dosyalarında Kalder'in 26 markayla aktif çalıştığı ve 53 markanın ücretsiz olarak platformu kullandığı iddia edildi. Ancak savcılık, bazı markalarla yalnızca sınırlı pilot çalışmalar yapıldığını, bazılarının ise Kalder ile hiçbir anlaşmasının bulunmadığını belirtti.
İddianamede, Güven'in yatırımcılara iletilen belgelerde şirketin gelirlerini ciddi biçimde şişirdiği, Mart 2024 itibarıyla yıllık yinelenen gelirin 1,2 milyon dolar olduğu yönünde asılsız beyanlarda bulunduğu aktarıldı.
Savcılığa göre Kalder'de biri gerçek, diğeri yatırımcılara sunulan sahte rakamları içeren iki ayrı muhasebe kaydı tutuldu. Bu yöntemle Güven'in, 12'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ifade edildi.
"SAHTE VİZE" VURGUNU
Aynı sahte beyanların, Güven'in ABD'de kalabilmek için yaptığı O-1A vizesi başvurusunda da kullanıldığı öne sürüldü. Olağanüstü yeteneğe sahip kişilere verilen bu vize kapsamında sunulan destek ve referans mektuplarının, ilgili şirket yöneticilerinin bilgisi olmadan Güven tarafından dijital olarak imzalandığı iddia edildi. Güven'in bu yolla 2025 sonbaharında O-1A vizesi aldığı belirtildi.
ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton, "Dolandırıcılığın girişimcilik kisvesi altında sunulmasına karşı uyarıyoruz. Yatırımcıları yanıltan ve sahte belgelerle sistemleri istismar edenlere karşı mücadelemiz sürecek" dedi.
FBI yetkilileri ise Güven'in, yatırımcıları ve kamuoyunu yanıltmak için "başarılı bir girişimci imajı" oluşturduğunu savundu.