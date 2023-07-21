ABD’de yanlış tanıdan yılda 800 bin ölüm

ABD'de yayımlanan bir raporda, ülkede hastalara yanlış tanı konulmasının her yıl yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne veya kalıcı sakatlığına neden olduğu belirtildi. CNN'in haberine göre, ABD'deki doktorların koyduğu yanlış tanı, yılda ortalama 370 bin kişinin ölümüne ve 420 bin kişide beyin hasarı, körlük, uzuv veya organ kaybı ile kanser hücrelerinin diğer organlara yayılması gibi kalıcı sakatlıklara yol açıyor. Tanıların en doğru şekilde konulması ve tıbbi hataların azaltılması adına çalışmalar yürüten Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Armstrong Enstitüsü Hastalık Tanısı Araştırma Merkezi ve Harvard Tıp Kurumları Risk Yönetimi Vakfı'nca yürütülen çalışmada, daha önce yapılan araştırmalardan veriler incelendi.