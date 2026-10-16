ABD’de yapay zekaya mahremiyet davası

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveynleri yanılttığı iddiasıyla OpenAI'a dava açtı. NBC News'ün haberine göre Iowa Eyalet Başsavcısı Brenna Bird, Kansas, Nebraska ve West Virginia başsavcıları ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletlerinin, ChatGPT'nin çocukların güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveynleri ürünün güvenliği konusunda yanılttığı iddiasıyla OpenAI'a dava açtığı bildirildi.

TIBBİ TAVSİYE VERMEMELİ

Iowa Başsavcısı Brenna Bird, yaptığı konuşmada, "OpenAI, pazara ilk giren olmak istiyordu. Çocuklara zarar verdiklerini, ebeveynlere yalan söylediklerini ve yasalarımızı ihlal ettiklerini bilmelerine rağmen ChatGPT'yi büyük bir hızla piyasaya sürdüler. Herkes yasalara uymak zorunda" ifadelerini kullandı. Çocuklara zarar vererek ve yasaları çiğneyerek para kazanan şirketlere karşı birleşik cephe oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bird, ChatGPT'nin, kullanıcıları intihara teşvik ettiğini, başkalarına zarar vermelerine yardım ettiğini ve tehlikeli tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu savundu.

META'YA CEZA KESİLMİŞTİ

Kansas Başsavcısı Kris Kobach ise federal yönetimlerin yapay zekâ şirketlerini denetlemekte başarısız olduklarını dile getirerek "Yapay zekâyı yasalarla düzenlemek ve sadece bir gün, bir şekilde, her şeyi yoluna koyacak uygulanabilir bir standart elde edeceğimizi ummak, boşuna bir çaba. Bu süreç yavaş, yetersiz ve muhtemelen etkisiz olacak" değerlendirmesinde bulundu. ABD'de geçtiğimiz haftalarda 28 eyalet Meta şirketine dava açmıştı. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta ceza ödemeyi kabul etmişti. Sosyal medya devi Meta, plaformlarının çocuklarda sosyal medya bağımlılı yaratmasıyla ilgili davada, 18 milyar dolara kadar ödeme yapacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör