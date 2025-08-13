ABD’de yargıç New York’ta göçmen gözaltı merkezindeki kötü koşulların iyileştirilmesini emretti

New York eyaletinde federal yargıç, göçmenlerin merkezin kirli, kokulu ve aşırı kalabalık olduğu yönündeki şikayetleri üzerine, ICE'ye göçmen gözaltı merkezindeki koşulların iyileştirilmesi talimatını verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre tutuklular sabun, diş fırçası ve diğer hijyen ürünlerinin bulunmadığını belirtirken içilemeyecek kadar kötü çorba verildiğini ve odalarda, açık tuvaletler nedeniyle ter, idrar ve dışkı kokusuna maruz kaldıklarını aktardı.

New York eyaletine bağlı Manhattan kentindeki hükümet binası 26 Federal Plaza'da bulunan gözaltı odalarının kapasitesine sınırlamalar getiren yargıç, temizliğin sağlanması ve göçmenlere uyku matları temin edilmesi yönünde karar verdi.

Yargıcın kişi başına 4,6 metrekare alan ayrılması talimatı üzerine, odalarda kalan kişi sayısı 15'e düşürüldü.

Hücrelerin günde üç kez temizlenmesi ve yeterli hijyen malzemesi sağlanması emrini veren yargıç, göçmenlerin avukatlarıyla gizli hukuki telefon görüşmeleri yapabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını da istedi.

ICE'nin New York Ofisinden yetkili Nancy Zanello, yeminli bir beyannamede, binanın dört gözaltı odasında toplam 24 kişinin tutulduğunu savundu.

Davacılardan Sergio Barco Mercado, mahkeme kayıtlarında, 26 Federal Plaza'da iki gün boyunca kaldığını belirterek tutulduğu odanın "aşırı kalabalık", "soğuk" ve "kanalizasyon kokulu" olduğunu ifade etti.

Bu koşulların, yüzünün şişmesine ve konuşmasının etkilemesine neden olan diş enfeksiyonunu daha da kötüleştirdiğini söyleyen davacı, Mercado, yeterli suya erişemediklerini aktardı.

Geçen ay bir tutuklu tarafından çekilen cep telefonu videosunda, binanın dört gözaltı odasından birinde yaklaşık iki düzine erkeğin bir arada tutulduğu ve çoğunun termal battaniyelerle yerde yattığı görülmüştü.