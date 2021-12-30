ABD’de yaşanan katliamda flaş gelişme! Katil, kurbanlarının ismini kitabında yazmış

Denver'daki olayda aynı gün öldürülen Alicia Cardenas isimli kadının da katilin kaleme aldığı başka bir kitabında aynı isimle cinayete kurban giden bir karakter olarak işlendiği kaydedildi.



SALDIRGAN KOLLUK KUVVETLERİNİN RADARINDAYDI

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 27 Aralık'ta çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Denver polisinin basın açıklamasında, daha sonra Lyndon James McLeod olduğu anlaşılan saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgedeki çatışmaların saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtilmişti.

Denver polis şefi Paul Pazen salı günü McLeod'un "kolluk kuvvetlerinin radarında" olduğunu ve daha önce 2 defa soruşturma geçirdiğini doğrulamıştı.