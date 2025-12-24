ABD’de yaşlı bakım evinde peş peşe patlamalar: 3 ölü

ABD'li yetkililer, Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'de huzurevinde patlama: 3 kişi öldü | Video

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.