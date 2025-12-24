ABD’de yaşlı bakım evinde peş peşe patlamalar: 3 ölü

ABD’de bir yaşlı bakım evinde art arda 2 patlama yaşandı. Olay nedeniyle üç kişi yaşamını yitirdi.

AA

ABD'li yetkililer, Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİNANIN BİR KISMI YIKILDI

Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.