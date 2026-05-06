ABD'de yayınevlerinden Meta'ya "telif hakkı" davası! Çalıntı içerikler defalarca kopyalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 yayınevi ve yazar Scott Turow, telif haklarının ihlal edildiği iddia ederek Meta ile şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açtı. Dilekçede, çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın Llama isimli yapay zeka sisteminin eğitildiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 17:40 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 17:46

Yayınevleri Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan ve McGraw Hill ile yazar Scott Turow, konuya ilişkin dava dilekçesini New York Güney Bölge Mahkemesine sundu. Dava dilekçesinde, Meta'nın yapay zeka dil sistemi Llama'yı eğitmek için telif hakkıyla korunan eserlerinin izinsiz çoğaltılması, dağıtılması ve ayrıca telif hakkı yönetim bilgilerinin kaldırılmasına yönelik ihlaller yaptığı iddiasında bulunuldu.

Meta ve Zuckerberg'in "yapay zeka silahlanma yarışını kazanmak" amacıyla "hızlı hareket et ve kuralları yık" şeklindeki sloganı izlediği öne sürülen dilekçede, telif hakkıyla korunan milyonlarca kitap ve dergi makalesinin korsan sitelerden yasa dışı olarak indirildiği aktarıldı. ÇALINTI İÇERİKLER DEFALARCA KOPYALANDI Dilekçede, çalıntı içeriklerin defalarca kopyalandığı ve Meta'nın Llama isimli yapay zeka sisteminin eğitildiği iddia edildi. Böylelikle Meta'nın "tarihteki en büyük telif hakkı ihlallerinden birini" gerçekleştirdiği savunulan dilekçede, parasal tazminat talebinde bulunuldu.