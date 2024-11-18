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Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:59

ABD’de yeni alarm! 18 eyalette koli basili bakterisi görüldü: Hamburgerden sonra o ürünlerde de çıktı

ABD koli basili bakterisinden kurtulamıyor. Geçtiğimiz ay McDonald’s restoranında yenilen hamburgerlerde koli bakterisi olduğu tespit edilmişti. Olay sonrası 1 kişi ölmüş, onlarca kişi de hastalanmıştı. Bu kez de 18 eyalette, organik havuçlarda bakteri tespit edildi.

AA
ABD’de yeni alarm! 18 eyalette koli basili bakterisi görüldü: Hamburgerden sonra o ürünlerde de çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili bakterisine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.

BAKTERİ YAYILIYOR

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi nedeniyle 104 kişi hastalanmıştı.

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ABD’de yeni alarm! 18 eyalette koli basili bakterisi görüldü: Hamburgerden sonra o ürünlerde de çıktı
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