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Giriş Tarihi: 28.4.2024

ABD’de yeni bir George Floyd vakası

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ABD’de yeni bir George Floyd vakası
ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı Frank Tyson'ın (53), elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı. 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen siyahi Tyson'ın, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler yayımlandı. Görüntüler, 2020'de polis şiddetiyle ölen siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü hatırlattı. Floyd'un ölümü sonrası ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti uzun süre protesto edilmişti.
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ABD’de yeni bir George Floyd vakası
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