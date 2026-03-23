ABD’de yeni dönem: ICE birimleri havalimanlarına konuşlandırılmaya başlandı

Trump'ın, kısmi hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarında yaşanan ciddi personel sıkıntısını gidermek amacıyla Ulaşım Güvenliği İdaresine (TSA) destek vermek üzere görevlendirdiği ICE görevlilerinin New York'taki bazı havalimanlarında mesaiye başladığı görüldü.

New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda görüntülenen ICE görevlilerinin, kısmi kapanma sürecinde binlerce TSA çalışanının maaş alamaması nedeniyle işe gelmemesi ya da istifa etmesi sonucu oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı birimlerde görevlendirildiği bildirildi.

Personel eksikliği yaşanan havalimanlarından biri olan JFK Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan ICE görevlileri, sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik hatlarının yönetilmesi ve gümrük çıkış noktalarının izlenmesi gibi görevleri üstlendi. X-ray cihazları ve benzeri güvenlik sistemleri konusunda eğitimleri bulunmadığı belirtilen ICE görevlilerinin söz konusu dönemde bu görevleri tam olarak yerine getirip getiremeyeceği konusunda farklı görüşler dile getirildi.

Başta Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) olmak üzere bazı insan hakları savunucuları, silahlı ICE görevlilerinin daha önce bu tür iç güvenlik görevlerinde kullanılmadığına dikkati çekerek uygulamanın gerilimleri artırabileceği ve yabancı uyrukluların hava yoluyla seyahat kararlarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise kısmi hükümet kapanması nedeniyle kamu çalışanlarının haftalarca maaş alamaması veya geçici olarak işten çıkarılması sonucu TSA bünyesinde ciddi personel sıkıntısı yaşandığını, bunun da ülke genelinde uzun kuyruklara ve gecikmelere yol açtığını belirtti.

Trump, ICE görevlilerinin bugünden itibaren havalimanı operasyonlarına "gerektiği sürece" destek vermeye devam edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan New York'taki LaGuardia Uluslararası Havalimanı'nda bu sabah Canada Air'e ait bir uçağın pistte karıştığı kaza nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak iptal edilmesi, havalimanlarındaki yoğunluğu artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.