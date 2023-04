ABD’de yeni Kongre baskını endişesi

ABD eski başkanı Donald Trump, hakkındaki soruşturmalar sebebiyle ülke gündeminden inmiyor. Trump, bugün New York'taki "sus payı" soruşturması kapsamında mahkemeye çıkacak. Trump'ın mahkemeye çıkacağı haberi, New York'ta büyük hareketliliğe yol açtı. New York polisi, Trump destekçileri ve karşıtlarının olası protesto gösterileri nedeniyle hazırlık yapıp güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump Tower çevresine barikatlar kuruldu. 2021'deki Kongre baskınına benzer olaylar yaşanmasından endişe ediliyor.