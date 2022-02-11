ABD’de yeni skandal! CIA gizli programla verileri topladığı ortaya çıktı!

Programın içeriği CIA ve senatörler tarafından detaylandırılmazken, iki senatör CIA'in programı halktan ve Kongre'den uzun süredir gizlediğini iddia etti.

Wyden ve Heinrich, mektuplarında, CIA'in veri toplama programının, Kongre tarafından kabul edilen ve yeniden düzenlenen yasaların dışında kaldığını, ancak istihbaratın faaliyetlerinin çerçevesini geniş bir şekilde belirleyen ve ilk olarak eski Başkan Ronald Reagan tarafından 19 Mart 1981'de imzalanan 12333 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamına girdiğine işaret etti.