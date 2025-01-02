ABD’de yeni yıl katliamı

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Katliam New Orleans şehrinde yaşandı. Fransız mahallesi olarak tanınan bölgedeki Bourbon Sokağı'nda bir kamyonet, yeni yılın ilk saatlerinde kutlama için sokakta bulunanların arasına daldı. Yerel saat ile 03.15'te gerçekleşen saldırının failinin 42 yaşındaki Amerikan vatandaşı Shamsud Din Jabbar (Şemseddin Cabbar) olduğu açıklandı. Görgü tanıkları, kamyonetin bariyerleri aşarak insanların arasına daldığını ve daha sonra saldırganın aracından inerek silahla etrafa ateş açtığını belirttiler. Olayda 10 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi. FBI açıklamasında, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız" ifadesi kullanıldı. FBI ayrıca saldırganın tek başına hareket etmediğinin düşünüldüğünü kaydetti. Saldırganın Teksas'ta doğup büyüyen bir ABD'li olduğu ve aynı zamanda ABD ordusunda da görev yaptığı bildirildi. Saldırganın kullandığı ve kiralık olduğu belirtilen kamyonette DEAŞ bayrağı taşıdığı ve bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği iddia edildi. New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildi.Saldırı ile ilgili olarak Türkiye taziye mesajı yayınladı. Saldırı dolayısıyla derin üzüntü duyulduğu belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.Güvenlik birimlerinin konu ile ilgili bilgilendirdiği ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Biden'dan görevini 20 Ocak'ta devralacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı ülke dışından gelen bir suçlunun gerçekleştirdiğini ima etti. Başkanlık döneminde terörle mücadele edeceğini dile getiren Trump'ın Beyaz Saray'a gelmeden önce böyle bir saldırının yaşanması kafaları karıştırdı. Trump ayrıca Suriye'deki ABD askerlerini de çekmek istediğini birçok kez dile getirmişti. Saldırının Trump'ın alması beklenen kararları engelleme girişimi olabileceği de öne sürüldü.