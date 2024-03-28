ABD’de yıkılan köprüden nehre düşmüşlerdi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından suya düşenleri arama çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Maryland eyalet polisinden Roland Butler yaptığı açıklamada, nehre düşen kırmızı bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera'nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten Butler, arama çalışmalarının askıya alındığını aktardı.

Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.