ABD’de yine okul saldırısı: 2 ölü, 17 yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki bir Katolik okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. ABD'de sık sık yaşanan okul saldırılarına dün bir yenisi daha eklendi.

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. O'Hara, saldırganın saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiğini açıkladı. Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt da yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.