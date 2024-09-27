ABD’de yine Türkiye karşıtı kirli plan devrede

ABD'de bir kez daha Türkiye karşıtı kirli senaryolar devrede. Bu kez New York Belediye Başkanı Eric Adams üzerinden Türkiye karalanmaya çalışılıyor. BBC'deki habere göre New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümünü Türk iş insanları bağlantılı suçlamalar oluşturuyor. Dün ilk kez mahkemeye çıkan Adams, suçsuz olduğunu ve tüm seçim kampanyası boyunca kanunlara uyduğunu söyledi. Adams istifa etmeyeceğini ekledi.