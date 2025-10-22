ABD’de yolcu uçağı acil iniş yaptı
ABD’de Los Angeles’a gitmekte olan bir yolcu uçağı, iletişim sorunları nedeniyle Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı’na acil iniş yaptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.45’te gerçekleştiği belirtildi.
FAA açıklamasında, uçağın pilotunun kabin memurlarıyla iletişim kuramaması üzerine acil iniş kararı verdiği ifade edildi. Açıklamada, iniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir arıza tespit edildiği ve kabin memurlarının bu sırada kokpit kapısını çaldığı kaydedildi.
Hava yolu şirketi ise, acil inişin ardından Los Angeles'a olan uçuşun gecikmeli olarak devam ettiğini duyurdu.