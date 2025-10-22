ABD’de yolcu uçağı acil iniş yaptı

FAA açıklamasında, uçağın pilotunun kabin memurlarıyla iletişim kuramaması üzerine acil iniş kararı verdiği ifade edildi. Açıklamada, iniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir arıza tespit edildiği ve kabin memurlarının bu sırada kokpit kapısını çaldığı kaydedildi.

Hava yolu şirketi ise, acil inişin ardından Los Angeles'a olan uçuşun gecikmeli olarak devam ettiğini duyurdu.