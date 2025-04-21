ABD'de yolcu uçağı kalkışa hazırlanırken alev aldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 22:15

CNN'in haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, "Airbus A330" model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin, motorun, egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği belirtildi. Delta hava yolu firması, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta'ya götürüleceğini duyurdu. Bu arada FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.