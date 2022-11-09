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Giriş Tarihi: 9.11.2022 12:43 Son Güncelleme: 9.11.2022 12:44

ABD’de yürek burkan olay! Anne isyan etti, küçük kızın doğum günü partisi viral oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de yürek burkan olay! Anne isyan etti, küçük kızın doğum günü partisi viral oldu

ABD’de bir annenin TikTok’ya yaptığı bir paylaşım sosyal medyada viral oldu. Utah eyaletinde yaşayan Breanna Strong isimli genç kadın, 3 yaşındaki küçük kızının doğum günü için büyük bir parti düzenledi. Kutlama günü geldiğinde yaşanan manzara ise genç anneye büyük bir üzüntü yaşattı.

ABD'de yaşanan bir olay, görenlerin yüreklerini burktu. Ülkenin Utah eyaletinde bulunan Salt Lake City'de yaşayan üç çocuk annesi, 27 yaşındaki Breanna Strong, küçük kızının doğum günü için bir parti vermek istedi.

Küçük kızı Avery'nin 3. yaş günü için hazırlığa girişen Breanna, büyük bir parti düzenledi. Ünlü bir oyun parkını kiralayan anne, tam 27 aileye de davetiye gönderdi.

PARTİ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Davetiye gönderdiği ailelerin yarısı, parti için "geliyorum" seçeneğini işaretledi. Parti için çok sevinçli olan küçük kızına prensesli dev bir pasta yaptıran Breanna, pizza ve içeceklerle de tüm masaları donattı.

Tüm bu hazırlıklar devam ederken, davetiye gönderdiği ailelerden 13'ü de, "Avery'yi görmek için sabırsızlanıyoruz", "Çocuklar oynamak için çok heyecanlı", "Parti başlar başlamaz oradayız" mesajlarıyla partiye katılacaklarını bildirdi.

Kızının doğum gününe katılımın çok olacağını düşünen Breanna, Facebook grubu bile kurdu. Ne var ki Avery'nin partisi başladığında genç kadın hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadı.

KIZI YAPAYALNIZ KALDI

Kiralanan ve süslenen parti mekanı bomboş kaldı. Partiye tek bir kişinin katılmaması karşısında şoke olan anne, Avery'nin doğum gününde arkadaşsız ve yapayalnız kalmasıyla yıkıldı.

TEK BİR KİŞİ BİLE GELMEDİ

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda olaya isyan eden 3 çocuk annesi kadın, katılım sağlayacağını belirtip gelmeyen dostlarına sitem etti.

Küçük Avery'nin tek başına oturduğu, pasta ve pizza yediği anları paylaşan Breanna, "hiç kimsenin bu üzüntüyü kızıma yaşatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Kızının kalbinin kırıldığını belirten Breanna, partiye neden katılım sağlanmadığını bilmediğini söyledi.

Küçük Avery'nin yalnız kutladığı yeni yaşının görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu. TikTok'ta paylaşılan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, küçük kızın yürek burkan görüntülerine yorum yağdırdı.

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ABD’de yürek burkan olay! Anne isyan etti, küçük kızın doğum günü partisi viral oldu
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