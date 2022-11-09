ABD’de yürek burkan olay! Anne isyan etti, küçük kızın doğum günü partisi viral oldu

Tüm bu hazırlıklar devam ederken, davetiye gönderdiği ailelerden 13'ü de, "Avery'yi görmek için sabırsızlanıyoruz", "Çocuklar oynamak için çok heyecanlı", "Parti başlar başlamaz oradayız" mesajlarıyla partiye katılacaklarını bildirdi.

Kızının doğum gününe katılımın çok olacağını düşünen Breanna, Facebook grubu bile kurdu. Ne var ki Avery'nin partisi başladığında genç kadın hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadı.