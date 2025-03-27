ABD’de yüzlerce kişi Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için sokağa çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasını protesto etti.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 10:41

"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup, Massachusetts eyaletindeki Powder House Park'ta bir araya geldi. "Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ICE görevlileri, ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldıkları esnada Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı. Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.