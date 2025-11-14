ABD’de zaman ayarlı Epstein dosyaları

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e dair kişisel maillerin de yer aldığı 20 bin sayfalık belge paylaştı. Yeni e-postalardan bir tanesinde "Epstein'a göre ABD Başkanı Donald Trump kurbanlarından biriyle saatler geçirdi" bilgisine yer verildi. Epstein e-postalarında ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a ait de bilgilerin olduğu ileri sürüldü. Yapılan çok sayıda yorumda Trump yönetiminin ne zaman İsrail'i karşısına alan politikalar yürütmeye başlasa Jeffrey dosyalarından bilgilerin ortaya döküldüğü belirtildi. ABD Temsilciler Meclisi ise Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin tüm belgelerin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmasını öngören yasa tasarısının gelecek hafta oylanacağını duyurdu.