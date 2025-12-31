ABD’de zehirli gaz alarmı: Kükürt taşıyan tren devrildi

ABD’de kükürt taşıyan tren raydan çıktı. Kaza nedeniyle çevreye zehirli kükürtdioksit gazı yayılırken, yetkililer evlerin boşaltılması uyarısında bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Trenton yakınlarında kükürt taşıyan bir tren raydan çıktı. Trenin 31 vagonu devrildi, çevreye zehirli kükürtdioksit gazı salındı.

Trenton İtfaiyesi, yakınlardaki evlerin boşaltılması uyarısında bulundu.

Sızıntı bir süre sonra kontrol altına alınırken, trenin raydan çıkma nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.