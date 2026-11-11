ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde durum netleşiyor!

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı sürüyor. Temsilciler Meclisi için son alınan bilgilere göre, Demokratlar 255, Cumhuriyetçiler 167 sandalye kazandı.

ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde durum netleşiyor!
AA AA
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Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde durum netleşiyor!

Buna göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, şu ana kadar 255 sandalye kazanırken; Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı. Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti. Temsilciler Meclisi'nde kazananı henüz belli olmayan 13 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.

ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde durum netleşiyor!

ABD ARA SEÇİMLERİ


ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti. Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

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ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde durum netleşiyor!

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.

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