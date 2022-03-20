ABD’deki etkinlikte silahla ateş açıldı! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Arkansas'ın Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı.

Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.

Yerel bir internet sayfasında, Dumas'taki araba gösterisinin çocuklara burs ve okul malzemeleri temin etmek için her yıl düzenlendiği, 16 yıldır yapılan etkinliklerde ilk defa böyle bir hadise yaşandığı kaydedildi.