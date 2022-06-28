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Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:15 Son Güncelleme: 28.6.2022 16:54

ABD’deki faciada ölü sayısı artıyor! Boğularak can vermişlerdi…

DHA
ABD’deki faciada ölü sayısı artıyor! Boğularak can vermişlerdi…

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyonun kasasından çıkan cansız bedenler dünyanın gündemine oturdu. Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan mülteciler olduğu belirtilirken yetkililer faciadaki kayıpların arttığını açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde terk edilmiş bir kamyon kasasında ölen mültecilerin sayısı 50'ye yükseldi. Açıklamayı yapan sınır komşusu Meksika'nın Dışişleri Bakanı, hayatını kaybeden 50 mülteciden 22'sinin Meksikalı olduğunu duyurdu.

KAPI DIŞARIDAN KİLİTLENMİŞ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'li yetkilere dayandırdığı açıklamasında hayatını kaybeden 50 mültecinin 22'sinin Meksikalı, 7'sinin Guatemalalı ve 2'sinin Honduraslı olduğunu duyurdu.

Bölgeye konsolos düzeyinde yetkili gönderen Bakan Ebrard, kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak "Yastayız. Büyük trajedi" dedi. ABD'li yetkililer ve kamyonun bulunduğu San Antonio kenti Belediye Başkanı soruşturmanın ABD iç güvenliğinden sorumlu 'Homeland Security' tarafından devralındığını açıklamıştı.

HAVASIZLIKTAN BOĞULDULAR

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinde, dün bir ihbar sonucu terk edilmiş bir kamyonun kasasında mülteci olduğu tespit edilen onlarca ceset bulunmuştu.

Kapısı kilitlenen kamyonun kasasındaki mülteciler, yaklaşık 39 derece üzeri sıcaklıkta havasız kalmış ve çoğu hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada ilk belirleme göre 46 mültecinin can verdiğini belirtmişti.

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ABD’deki faciada ölü sayısı artıyor! Boğularak can vermişlerdi…
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