ABD'deki İsrail-Lübnan görüşmeleri sona erdi! "Doğrudan müzakere" kararı

ABD'de gerçekleşen Lübnan ile İsrail heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların "doğrudan müzakere" kararı aldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleşen Lübnan-İsrail görüşmelerinin ardından ortak açıklama yapıldı. Tarafların ABD'nin himayesindeki doğrudan müzakerelere başlama konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DOĞRUDAN MÜZAKERELERE BAŞLANACAK

-Tüm taraflar, karşılıklı olarak mutabık kalınan bir zaman ve mekanda doğrudan müzakereleri başlatma konusunda anlaşmaya varmıştır.

-Amerika Birleşik Devletleri, çatışmaların durdurulmasına yönelik her türlü anlaşmanın, herhangi bir ayrı kanal üzerinden değil, iki hükümet arasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiğini teyit etmiştir.

-İsrail Devleti, Lübnan'daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılmasına ve tüm terör altyapısının tasfiye edilmesine desteğini ifade etmiş; her iki ülke halkı için güvenliği sağlamak amacıyla bu hedefe ulaşmak için Lübnan Hükümeti ile birlikte çalışma konusundaki kararlılığını dile getirmiştir.

LÜBNAN'DAN "İNSANİ KRİZİN ELE ALINMASI" ÇAĞRISI

-Lübnan Devleti, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerinin altını çizerek Kasım 2024'teki çatışmaların durdurulması ilanının tam olarak uygulanmasına duyulan acil ihtiyacı yeniden teyit etmiş;

aynı zamanda bir ateşkes sağlanması ve devam eden çatışmalar sonucunda ülkenin maruz kalmaya devam ettiği ağır insani krizin ele alınması ve hafifletilmesi için somut önlemler alınması çağrısında bulunmuştur.

