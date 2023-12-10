ABD’deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.

Rowan'ın adı, ABD basınında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve İsrail İçin Demokratik Çoğunluk adlı kuruluşların da dahil olduğu lobi gruplarının, İsrail'e para ve silah gönderilmesi için ABD'li siyasileri markaja alan ekiptekilerden biri olarak geçiyor.

Bu kapsamda lobi gruplarına bağışta bulunan bazı milyarderlerin isimleri de öne çıkıyor. Bu isimler arasında, New England Patriots ve Kraft Group Üst Yöneticisi Robert Kraft, Apollo Üst Yöneticisi Rowan, risk sermayedarı Gary Lauder, koruma fonu yöneticileri Daniel Loeb ve Paul Singer, Home Depot kurucularından ve İsrail Demokrasi Enstitüsü kurucu başkanı Bernard Marcus yer alıyor.