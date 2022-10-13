ABD’deki Kongre baskınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"LANET OLASI SAVUNMA BAKANI'NI ARAYACAĞIM"

O dönem Senato Azınlık Lideri olan Schumer'in de Pelosi'nin yanında olduğu başka bir kayıtta ise "Lanet olası Savunma Bakanı'nı arayacağım." ifadesini kullandığı görülüyor.

O dönem Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chris Miller ile telefonda görüşen Schumer, "Bazı senatörler henüz daha saklanamadı. Onların yardıma ihtiyacı var. Maryland Ulusal Muhafızlarını buraya gönderebilir misiniz?" sözleri dikkati çekiyor.

Daha sonra telefonu Schumer'den alan Pelosi de "Sayın Bakan, bir şey söylemek istiyorum; Washington Belediye Başkanı'nı şimdi arayacağım ve neler yapabileceğini bir soracağım." sözlerini sarf ediyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında Schumer ve Pelosi'nin Virginia'nın o dönemki Valisi Ralph Northam ve Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen ile görüştüğü de belirtiliyor.

Schumer'in, Rosen'a "Sayın Bakan, neden Başkan'a (Donald Trump) protestoculara buradan gitmeleri gerektiğini söyletmiyorsunuz. Bu sizin kolluk kuvveti olarak göreviniz değildi. Hepsinin buradan ayrılması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapın." dediği görüntülere yansıyor.

7 dakika 12 saniyelik videonun sonunda ise Pelosi ve Schumer'ın yanında Cumhuriyetçi liderler Mitch McConnell, Steve Scalise ve John Thune'in olduğu göze çarpıyor.