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Giriş Tarihi: 1.2.2025 11:05

ABD’deki korkunç uçak kazasında ölü sayısı yükseliyor! Yetkililer duyurdu

ABD’nin Washington kentinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen uçak kazasında kurtulan olmazken, cansız bedenlere ulaşma çabaları da devam ediyor. Yetkililerden gelen son bilgilere göre şimdiye dek ulaşılan ceset sayısı 41’e yükseldi.

ABD’deki korkunç uçak kazasında ölü sayısı yükseliyor! Yetkililer duyurdu

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında nehre düşen yolcu ve mürettebattan 41'inin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Şefi John Donnelly, arama ekiplerinin Potomac Nehri'nden 41 ceset çıkardığını söyledi. Donelly, "41 ceset çıkardık ve bu kurbanlardan 28'inin kimliği kesin olarak belirlendi" dedi.

Arama çalışmalarının olay yerinde ve saha dışında yaklaşık 800 görevlinin katılımıyla sürdürüldüğü bildirildi.

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ABD’deki korkunç uçak kazasında ölü sayısı yükseliyor! Yetkililer duyurdu
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