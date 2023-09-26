ABD’deki mağaza hırsızlıkları 112 milyar dolar zarara sebep oldu

Durumun daha da vahim hale geldiğine işaret eden Johnston, söz konusu suçların mali etkisinin ötesinde şiddet ve güvenlik kaygılarının büyüklük veya kategoriye bakılmaksızın tüm perakendeciler için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ulusal Perakende Güvenliği Araştırması, 2022'de yıllık perakende satışların 1,6 trilyon dolarını oluşturan ve ABD genelinde 97 binden fazla perakende satış noktasını temsil eden 177 perakende markasının öngörülerini kapsadı.