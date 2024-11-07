ABD’deki Müslümanlardan Trump’a çağrı

Awad, Amerikalı Müslümanlar da dahil olmak üzere Amerikalıların çoğunun daha fazla "bağnazlık" ya da denizaşırı savaş görmek istemediğini Trump'ın kabul etmesinin önemli olduğunu ifade ederek "Trump, Gazze'deki savaşı sona erdirmek de dahil olmak üzere yurt dışında barış arayışına yönelik kampanya vaadini yerine getirmeli. Ancak bu barış adalete, özgürlüğe ve Filistin halkı için bir devlete dayalı gerçek bir barış olmalı." diye konuştu.

Trump, 2 Kasım'da Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada, Demokrat rakibi Kamala Harris'in, "Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmiş Dick Cheney'nin kızıyla kampanya yürüttüğünü" söylemişti.

Trump, "Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım." değerlendirmesini yapmıştı.

Dick Cheney, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ABD Başkanı George W. Bush'un yardımcılığı görevini üstlenmişti.