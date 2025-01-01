ABD’deki saldırıda failin kimliği belli oldu! Amerikan basını saldırganın fotoğrafını paylaştı

Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı, "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların kent genelindeki 5 hastaneye kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bir görgü tanığı CBS News'e yaptığı açıklamada, yerde çok sayıda yaralı olduğunu söyledi. AFP, iki polisin saldırı esnasında yaralandığını açıkladı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU!

New Orleans saldırganının Amerikan vatandaşı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

KAMYONUNDA DEAŞ BAYRAĞI VAR

ABD medyası, New Orleans saldırganı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ıh polis tarafından öldürüldüğünü, saldırganın kamyonunda DAEŞ bayrağı taşıdığını ve askeri kıyafetlerler giydiğini öne sürdü.