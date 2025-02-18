ABD’deki sel felaketi: 13 kişi hayatını kaybetti

CNN'in haberine göre, biri West Virginia'da 11'i ise Kentucky'de olmak üzere 12 kişi meydana gelen seller sebebiyle yaşamını yitirirken, Georgia eyaletinde ise bir kişi fırtınalardan dolayı oluşan rüzgarlarda bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu öldü.