ABD’den 19 ülkeye göçmenlik engeli

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nden (USCIS) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, bu yıl yürürlüğe giren yeni seyahat yasakları ve güvenlik kısıtlamaları kapsamında 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurduğu ifade edildi.

İLTİCA BAŞVURULARINA KAPSAMLI İNCELEME TALİMATI

Yönerge kapsamında kurum personeline, 'kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu) ve yardım taleplerini askıya almaları talimatı verildiği aktarıldı.