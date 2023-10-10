ABD’den askeri destek

Beyaz Saray, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden ise dün kameralar karşısına geçti. ABD medyasına göre Washington yönetimi İsrail'e askeri mühimmat desteğini artıracak. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD, İsrail'i her şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.