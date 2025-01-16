ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Erdoğan getirdi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail ordusu ateşkesi kabul etti. Hamas ve İsrail ateşkes ve esir takası konusunda anlaştı. 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın etkisi tartışılırken ABD Başkanı Biden, bir muhabirin ateşkes kararının kendisine mi yoksa Trump'a mı ait olacağı sorusuna "Bu bir şaka mı?" yanıtını vermişti.