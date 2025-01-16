ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Gazze'de ateşkes itirafı: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi
Son dakika haberleri... İsrail ile Hamas aradında ateşkesin sağlanmasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın 'ateşkes benim sayemde oldu' tartışması sürerken çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini itiraf etti. Blinken, Hamas'ı masaya Başkan Erdoğan'ın getirdiğini söyledi.
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail ordusu ateşkesi kabul etti. Hamas ve İsrail ateşkes ve esir takası konusunda anlaştı. 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın etkisi tartışılırken ABD Başkanı Biden, bir muhabirin ateşkes kararının kendisine mi yoksa Trump'a mı ait olacağı sorusuna "Bu bir şaka mı?" yanıtını vermişti.
"ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİK"
ABD'deki ateşkesi sahiplenme tartışmaları sürerken çarpıcı bir itiraf ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den geldi. Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi.
ABD'DEN İTİRAF: HAMAS'I MASAYA ERDOĞAN GETİRDİ
Görevi birkaç gün sonra Donald Trump yönetimine bırakacak olan yönetimin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi. Blinken, Hamas'ı masaya Başkan Erdoğan'ın getirdiği de ifade etti.