ABD’den ateşkes planına ilişkin yeni açıklama: Yanıtlarını bekliyoruz

ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü Kirby, dün akşam düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Biden'ın ateşkes önerisinin 30 Mayıs'ta Hamas'a iletildiğini, resmi yanıt beklediklerini belirtti. Kirby, "Bence Hamas liderlerinin Cuma günü yaptıkları yorumlara dikkatinizi çekerim; Başkan'ın konuşmasını olumlu bir şekilde karşıladılar. Şimdi de bu teklifi aldılar; Perşembe gecesi aldılar. Kendilerinden resmi bir yanıt bekliyoruz. Anlaşmayı kabul etmeliler. Bu onlara aradıkları şeyi, yani ateşkesi ve zaman içerisinde aşamalı olarak İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini sağlayacak" dedi.

BAŞKAN KAMUYOUNA AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Kirby, daha önceki anlaşma önerilerinin kamuoyuyla paylaşılmadığını ancak bu önerinin Biden tarafından özellikle kamuoyuyla paylaşılmasını istediğine dikkat çekti. Kirby, "Bu Gazze halkı için de iyi, İsrail halkı için de iyi. Bu konuda ilerlemeleri gerekiyor. Başkan bunu kamuoyuna açıklamanın önemli olduğunu düşündü. Bildiğin üzere, genellikle bu tür önerilerin detaylarına girmeyiz. Ancak bu olayda, geldiğimiz nokta, rehinelerin ne kadar uzun süredir ellerinde tutulduğu, Hamas'ın daha önce kendilerine gönderilen teklifleri birkaç kez geri çevirdiği ve İsraillilerin bu teklifi ortaya çıkarmak için gerçekten çok çalıştıkları ve bunu iyi niyetle yaptıkları göz önüne alındığında, Başkan ilk kez bunu kamuoyuna açıklamanın önemli olduğunu düşündü" ifadelerini kullandı.