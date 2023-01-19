ABD’den Atina’ya mesaj ‘Biz kendimize güveniyoruz’

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Washington'da mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. İşte Çavuşoğlu'nun Blinken görüşmesine dair açıklamaları: Çavuşoğlu, "F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alımlar da gündemimizdeydi. Yönetimin, Kongre ile işlettiği süreç hakkında bilgi aldık. Diğer taraftan tabii bölgesel konuları kendi aramızda değerlendirdik. Enerji işbirliği konusuna daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde gelinen noktayı da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığımızı ama özellikle İsveç'in daha yolun başında olduğunu bir kere daha söyledik. Somut adımlar beklediğimizi bir kere daha söyledik" dedi. "İlişkilerimizi etkileyen konulardan bir tanesi buradaki FETÖ mevcudiyeti. Dolayısıyla müttefiklik ruhu çerçevesinde daha iyi işbirliğine sahip olmamız lazım" diyen Çavuşoğlu, "Suriye veya başka konularda işbirliği yapabilmek için, öncelikle ABD'ye daha önceki verdiği sözleri tutmadığı için güvenin zedelendiğini söyledik" dedi.Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili olarak da "ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dengeyi onların lehine bozduğunu ilk defa bugün söylemedim. Daha önceki görüşmelerimizde Sayın Blinken'a doğrudan söyledim. Açıklamalarımızda buna vurgu yaptık, çünkü Rum kesimi üzerindeki kısıtlamaları, ambargoları kaldırdılar. Rum Kesimi, ABD'den silah alabilecek" değerlendirmesinde bulundu. "Biz ABD'yi Yunanistan'la ilişkilerde tekrar dengeli olmaya çağırıyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz" dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetleri arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turunun önceki gün Washington'da yapıldığı bildirdi. Açıklamada, "Müteakip toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.TÜRK ve ABD heyetlerinin görüşmelerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Sözcü, "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Türkiye'yi güvenilir müttefik olarak gördüklerini belirtti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise yaptığı açıklamada ülkesinin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi.